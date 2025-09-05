Uruguay ganó 3-0 a Perú y los eliminó del Mundial 2026

Jugadores de Uruguay celebran tras ganar a Perú y clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: EITAN ABRAMOVICH/AFP vía Getty Images / EITAN ABRAMOVICH

La selección de Uruguay selló este jueves el boleto al Mundial de 2026 tras vencer por 3-0 a Perú, que con ese resultado quedó eliminado del certamen.

Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas marcaron para la Celeste, que representará a Sudamérica junto a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. A ellos podría sumarse otro (Venezuela o Bolivia) mediante el repechaje.

Uruguay quería que la jornada fuera una fiesta, nadie quería perdérsela y las calles de la capital fueron una muestra de ello. Miles de personas fueron llegando desde temprano al estadio Centenario, escenario que esas dos mismas selecciones inauguraron en un encuentro enmarcado en la Copa del Mundo de 1930.

El vuelo con destino al Mundial de 2026 era una posibilidad y los dirigidos por Marcelo Bielsa no tardaron en abordarlo y abrochar sus cinturones para convertirlo en una realidad.

Marcos López bajó a Facundo Pellistri y muy temprano vio la cartulina amarilla. Esa jugada fue una muestra de lo que Uruguay pretendía hacer por las bandas y que pudo ejecutar.

Brian Rodríguez por el sector izquierdo y el atacante del Panathinaikos griego por el derecho se convirtieron rápidamente en figuras. Y por allí Guillermo Varela centró de gran manera para que Aguirre dejara sin opciones a Pedro Gallese con un potente golpe de cabeza que a los 14 minutos se convirtió en el 1-0.

Uruguay no se detuvo y generó en pocos minutos varias opciones claras, las dos principales por intermedio del centrocampista De Arrascaeta.

Sobre el final de la primera parte, Perú se adelantó en el campo y se aproximó a la portería defendida por Sergio Rochet, quien sobre los 40 minutos rechazó un buen disparo desde afuera de Yosimar Yotún.

El 1-0 con el que finalizó la primera parte dio paso a un espectáculo del multipremiado cantante uruguayo Jorge Drexler y luego a un segundo tiempo en el que el local se aproximó tres veces con claridad antes de los tres minutos.

Uruguay volvió a ir al frente y sentenció el juego. Varela centró desde la derecha, Aguirre se lo perdió y De Arrascaeta no ya perdonó.

El jugador del Flamengo brasileño capturó el balón dentro del área y con un impresionante disparo potente puso el 2-0 a los 58 minutos de tiempo corrido.

A los 80 minutos, apenas seis después de saltar al campo desde el banquillo, el atacante del Oviedo español Federico Viñas aprovechó una buena asistencia de Rodríguez y con un remate de pierna izquierda convirtió el triunfo en goleada.

Uruguay ganó jugando uno de sus mejores partidos en las eliminatorias y clasificó a su quinto Mundial consecutivo, tras haber dicho presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En la próxima fecha, la Celeste visitará el martes 9 de septiembre al ya eliminado Chile, mientras que Perú recibirá a Paraguay.

