Admiten demanda contra resolución de la judicatura que buscó agilizar decisión en caso Uribe

El Consejo de Estado admitió una demanda presentada por el abogado Samuel Ortiz Mancipe, quien le solicitó al alto tribunal revocar el acuerdo de la judicatura publicado el 6 de agosto pasado, mediante el cual se crearon cargos de magistrados adicionales transitorios hasta el 10 de octubre con el fin de que los magistrados titulares pudieran concentrarse en resolver la apelación del fallo del expresidente.

En criterio del demandante aun cuando el Consejo Superior de la Judicatura tiene la posibilidad de crear cargos transitorios con fines de descongestión judicial, esto no habilita a dicha instancia administrativa a sustraer a los jueces de todos sus procesos para que se concentren en uno solo, con lo cual se cae en una interpretación errónea.

“...sin que avizore en el caso concreto una verdadera necesidad de descongestión, ni que la medida se haya adoptado con base en estudios sobre la conflictividad y litigiosidad en la Jurisdicción Ordinaria, especialidad penal, particularmente en la competencia del Tribunal Superior, en el Distrito Judicial de Bogotá” indica la demanda.

De acuerdo con el abogado Ortiz Mancipe, se trata de una trasgresión grosera del régimen legal debido a que a su juicio las medidas de descongestión como estás, cuando impacten cuerpos colegiados “deberá solicitarse a la Sala Plena respectiva su concepto previo, el cual deberá ser presentado a través del Presidente de la respectiva corporación judicial, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud”.

El abogado pidió además la suspensión provisional del acuerdo. La judicatura tendrá 30 días para responder a los hechos de la demanda.