Consejo de Estado tumba la personería jurídica del partido de Mauricio Lizcano

La Sección Quinta del Consejo de Estado, como estaba cantado, tumbó la personería jurídica del partido ‘Gente en Movimiento’ del exministro Mauricio Lizcano tras indebidos motivos de justificación.

Los consejeros de estado dejaron sin efectos la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) al encontrar que los argumentos de haber padecido violencia como sucedió con partidos como el Nuevo Liberalismo o Verde Oxígeno, a quienes les fueron afectados sus líderes, no le es aplicable a Gente en Movimiento.

Para la magistratura, que la colectividad de Lizcano presentará como argumento el secuestro de su padre Oscar Tulio Lizcano a manos de las Farc, como acto de violencia sufrido, no justifica el otorgamiento de la personería jurídica.

Lo anterior, debido a que primero, para esa fecha esa colectividad legalmente no existía, y además Lizcano fue secuestrado cuando era congresista de otro partido, por lo cual no se podía cuantificar afectación alguna a Gente en Movimiento.

“No cumplió el requisito constitucional que era aplicable a su situación y concluyó, sin fundamento, que esta iniciativa reciente tenía origen en una corriente política regional que se gestó desde 1998, a pesar de que su principal representante –y quien sufrió el acto de violencia determinante para la decisión atacada– siempre ha participado en elecciones por otros partidos políticos” señaló la decisión.

Para el Consejo de Estado, conforme estas conclusiones no son equiparables la situación de lo padecido por colectividades como Nuevo Liberalismo, con lo argumentado por Gente en Movimiento, por ende, las reglas aplicables no pueden ser “caprichosas”. La demanda fue presentada por el abogado Samuel Ortiz Mancipe y el señor Luis Fernando Vega.

