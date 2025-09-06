Fue sellado el parqueadero del Puente Aéreo en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

Bogotá

La Alcaldía de Fontibón, en compañía de varias entidades distritales, adelantaron un operativo de inspección, vigilancia y control a varios parqueaderos, establecimientos de comercio y espacio público.

Esta acción se ejecutó debido a múltiples denuncias ciudadanas sobre la posible presencia de vehículos robados en parqueaderos del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá

En medio de la verificación de documentos, las autoridades encontraron diferentes irregularidades. Una de ellas se presentó en el parqueadero del Puente Aéreo, el cual fue cerrado por tres días.

Además, a este establecimiento se le impuso un comparendo por no contar con el documento correspondiente de Cámara de Comercio.

Entre tanto, el Parqueadero Central recibió una amonestación por inconsistencias en la documentación. Sin embargo, no se cerró a pesar de que se expuso que solo tienen una sola Cámara de Comercio para tres parqueaderos, lo cual afectaría la operación del Aeropuerto.

Sumado a esto, también se impusieron infracciones a vehículos que estaban prestando el servicio de transporte informal. Además, tres establecimientos de comercio de renta de vehículos fueron sellados por no tener la documentación al día.

