“Nos toca trabajar más afuera que dentro del país”: Mario Galeano, fundador de Frente Cumbiero

Mario Galeano, músico y productor colombiano, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar de su agrupación ‘Frente Cumbiero’ que estará en el Festival Cordillera de Bogotá, previsto para celebrarse el próximo 13 y 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar.

¿Cuál es la actualidad de Frente Cumbiero?

“Este año 2025, pues supermovido. Es un año en el que lanzamos nuestro último disco que se llama En Concreto y Asociados y pues el cual también iba de la mano de una gira internacional bastante extensa, ya hemos hecho alrededor de 40 conciertos fuera del país a estas alturas entre Europa, Estados Unidos, Canadá, después, en octubre vamos para Corea del Sur, Japón, Brasil en noviembre. Entonces, todo el año supermovido. Grabamos un disco en Rumania, hemos continuado superactivos y pues continuando en nuestra esencia de estar experimentando, haciendo discos, viajando y representando nuestra escena bogotana, alternativa de la que somos parte”.

¿Cómo ve la actualidad de la música colombiana?

“La escena ha cambiado muchísimo, en los últimos 20 años y hablando particularmente de la escena de nosotros aquí en Bogotá, hay una cantidad inmensa de bandas. Todas estas bandas llevan ya un trabajo muy muy largo, muchos discos, muchas giras y definitivamente, pues sí es un trabajo sostenido que se ve en la forma en la que, pues, nuestros grupos son recibidos en el exterior”.

“Todos estamos lanzando vinilos con sellos internacionales, haciendo giras por fuera y pues, casi que nos toca trabajar más afuera que dentro del país. Pues por las dinámicas de la música comercial como se mueven acá, estamos más obligados a estar saliendo a buscar el trabajo afuera.”

¿Cuánto tiempo van a estar en el Festival Cordillera?

“Vamos a estar cerrando uno de los escenarios, vamos a estar de las 11 a las 12 de la noche. Por supuesto, acompañados de todas estas luminarias de la música latinoamericana que van a estar en el festival y el repertorio, primero del 2008 hasta ahora, un variadito, que de todas formas dentro de su esencia bailable, tiene un componente pesado, psicodélico y que es, parte del sonido característico de nosotros.”

