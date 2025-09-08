MinTrabajo confirmó que presentó su carta de renuncia

Tras darse a conocer que el Gobierno Petro había solicitado la renuncia de varios de sus ministros entre las que se encontraba la del MinTrabajo, el titular de esa cartera, Antonio Sanguino, confirmó que en efecto el presidente de la República, Gustavo Petro, ya tiene en su poder su carta de renuncia; eso sí el ministro reiteró que su aspiración es seguir en su cargo.

En el marco de la Rendición de Cuentas 2025 de la cartera laboral, el ministro Sanguino, dijo “Los ministros, somos funcionarios que dependemos de quién es el depositario de la voluntad popular, que es el presidente de la República, así que estaremos junto con él hasta que él así lo determine. Bueno, sí, a uno le solicitan la carta, pues uno la presenta, pero la continuidad en el cargo depende de la aceptación de esa carta que está en manos del presidente de la República. Yo aspiro a seguirlo acompañando hasta el final del Gobierno”.

Agregó “Primero corrió como un rumor, pero en todo caso aquí estaremos al frente del Ministerio del Trabajo hasta el momento que lo decida el presidente de la República; estamos haciendo una tarea digamos, que nos compromete con el alma, con el corazón, estamos reglamentando la reforma laboral y estamos interviniendo en la conflictividad laboral del país con la política del diálogo y con una política en favor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

Finalmente, el ministro Sanguino, reiteró que la decisión de que se mantenga en su cargo la tendrá por completo el presidente Petro, pero que mientras eso se define, se mantiene en plenas labores para seguir cumpliendo con el plan de Gobierno que hay para el sector trabajo.