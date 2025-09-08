Subieron a 13 los muertos en Nepal tras la violencia en las protestas de la ‘Generación Z’

Al menos trece personas murieron este lunes 8 de septiembre en Katmandú durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas encabezadas por miles de jóvenes de la Generación Z contra la corrupción y veto de redes sociales en Nepal.

Dos manifestantes fallecieron en el Hospital Civil de Baneshwar, según informó a EFE el director ejecutivo del centro, Mohan Chandra Regmi. El resto de fallecidos se registraron en diversos centros médicos de la capital, donde se encontraban ingresados tras un repunte de la violencia en las protestas contra las fuerzas de seguridad.

Fuentes hospitalarias advirtieron de que el número de víctimas podría aumentar, con casi cuatro docenas de manifestantes ingresados en varios hospitales, muchos de ellos en estado crítico por graves heridas de bala en la cabeza y el pecho.

Algunos de ellos lograron incluso acceder a las instalaciones parlamentarias, lo que desencadenó la respuesta de la policía, que recurrió a cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso fuego real para dispersar a la multitud.

La Oficina de Administración del Distrito de Katmandú anunció un toque de queda en varias zonas de la capital desde las 12:30 hasta las 22:00 hora local (06:45-16:15 GMT), después de que las protestas se intensificaran.

Miles de activistas de la Generación Z salieron a la calle para protestar por la prohibición gubernamental de 26 plataformas de redes sociales no registradas, entre ellas Facebook, Instagram y X. Los manifestantes, que portaban pancartas condenando la corrupción, consideran el bloqueo “un ataque directo a la libertad de expresión”.

Las protestas han sido bautizadas como protestas de la ‘Generación Z’ porque están protagonizadas por miles de jóvenes nepalíes de entre 15 y 28 años, que han utilizado las redes sociales como principal canal de organización y crítica al Gobierno.

El detonante de las movilizaciones fue la decisión del Gobierno de ordenar a la Autoridad de Telecomunicaciones impedir el acceso a todas las plataformas que no se registraran ante las autoridades locales, como exige una nueva directiva.

Durante días los jóvenes habían protestado en línea bajo las etiquetas “#NepoKid” y “#NepoBabies” para denunciar una cultura de nepotismo y amiguismo en la que, según ellos, las oportunidades laborales y políticas se heredan en lugar de ganarse por mérito.

No es la primera vez que Nepal choca con las grandes tecnológicas. En noviembre de 2023, el país prohibió TikTok por su “impacto negativo en la sociedad”, aunque levantó el veto nueve meses después, una vez que la compañía china completó su registro oficial, sentando un precedente para la regulación actual.

