Ecuador vs. Argentina EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del encuentro de Eliminatorias

Este martes, 9 de septiembre, las selecciones de argentina y Ecuador disputan su último encuentro de Eliminatorias para el Mundial 2026.

A pesar de que ambos conjuntos ya se encuentran clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una derrota por parte de Ecuador lo podría hacer bajar puestos en la tabla de posiciones.

Siga el minuto a minuto del encuentro a continuación: