Deportes

Ecuador ECU
Argentina ARG

Ecuador vs. Argentina EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del encuentro de Eliminatorias

Ambas selecciones ya se encuentran clasificadas para el próximo Mundial.

Argentina vs. Ecuador. Foto: EFE/EPA/TRENT SPRAGUE.

Argentina vs. Ecuador. Foto: EFE/EPA/TRENT SPRAGUE. / TRENT SPRAGUE (EFE)

Este martes, 9 de septiembre, las selecciones de argentina y Ecuador disputan su último encuentro de Eliminatorias para el Mundial 2026.

A pesar de que ambos conjuntos ya se encuentran clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una derrota por parte de Ecuador lo podría hacer bajar puestos en la tabla de posiciones.

Siga el minuto a minuto del encuentro a continuación:

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad