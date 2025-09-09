Lista la titular de Colombia para enfrentar a Venezuela por Eliminatorias: conozca la alineación
La Selección Colombia llega a enfrentar a Venezuela ya estando clasificada al Mundial de 2026.
La Selección Colombia se enfrenta contra la Selección de Venezuela y, a minutos de que la pelota ruede en el estadio Monumental de Matruín, la ‘Tricolor’ hizo oficial su once titular para enfrentar este partido que es válido por la última fecha (la 18) de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
¿Cómo llega Venezuela al partido contra la Selección Colombia?
Venezuela, por su parte, llega a jugar contra Colombia habiendo perdido en sus dos última fechas de Eliminatorias: en la 16 contra Uruguay por 2-0, y en la 17 contra la Argentina de Messi por 3-0.
A pesar de esa derrota, los dirigidos por Fernando Batista tienen la oportunidad de quedarse con el repechaje en caso de ganarle a Colombia o, en caso de perder o empatar, esperar que Bolivia pierda o empate contra Brasil.
Titulares Colombia vs Bolivia: estos son los jugadores de la tricolor
- Arquero: Kevin Mier.
- Defensas: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Álvaro Angulo.
- Volantes: Richard Ríos, Kevin Castaño, Jefferson Lerma y James Rodríguez.
- Detentaros: Luis Suárez y Luis Díaz.
Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias 2026
- Ecuador vs. Argentina - 9 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde
- Chile vs. Uruguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde
- Bolivia vs. Brasil - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde
- Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde
- Perú vs. Paraguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde.
