Actualidad

MinTrabajo denunció atentando contra uno de sus inspectores en Tibú, Norte de Santander

Según la cartera laboral, uno de sus inspectores en Tibú fue víctima de un ataque por parte de sicarios cuando se trasladaba a su sitio de trabajo.

Muere una estudiante de 12 años en accidente de motocicleta en Toluviejo

Muere una estudiante de 12 años en accidente de motocicleta en Toluviejo

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que en Tibú, Norte de Santander, el inspector de la cartera, Franklin Minorta Quintero, fue objeto de un atentado, el cual por poco le causa la muerte. Según lo expuesto por la cartera laboral, el inspector Minorta, realizaba un desplazamiento hacia su lugar de trabajo cuando fue atacado por sicarios.

Ante el escenario, el ministro Sanguino, dijo “Exigimos investigación y sanción para los responsables”, agregando, que es necesario que se suministre protección y garantías a los servidores públicos del MinTrabajo para que “puedan cumplir sin temores sus obligaciones legales de proteger los derechos de los y las trabajadores en cualquier rincón del territorio nacional.

Al llamado que realizó el ministro Sanguino, se sumó el Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social (Sintraempros), el cual exigió a las autoridades que presten protección al inspector atacado y a su familia.

Por el momento no se tienen mayores detalles del estado de salud de la víctima del atentado, ni tampoco de la suerte que corrieron los sicarios que participaron en el mismo.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad