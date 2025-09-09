MinTrabajo denunció atentando contra uno de sus inspectores en Tibú, Norte de Santander

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que en Tibú, Norte de Santander, el inspector de la cartera, Franklin Minorta Quintero, fue objeto de un atentado, el cual por poco le causa la muerte. Según lo expuesto por la cartera laboral, el inspector Minorta, realizaba un desplazamiento hacia su lugar de trabajo cuando fue atacado por sicarios.

Ante el escenario, el ministro Sanguino, dijo “Exigimos investigación y sanción para los responsables”, agregando, que es necesario que se suministre protección y garantías a los servidores públicos del MinTrabajo para que “puedan cumplir sin temores sus obligaciones legales de proteger los derechos de los y las trabajadores en cualquier rincón del territorio nacional”.

Al llamado que realizó el ministro Sanguino, se sumó el Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social (Sintraempros), el cual exigió a las autoridades que presten protección al inspector atacado y a su familia.

Por el momento no se tienen mayores detalles del estado de salud de la víctima del atentado, ni tampoco de la suerte que corrieron los sicarios que participaron en el mismo.