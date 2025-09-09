Video: el ‘fulminante’ ataque de Egan Bernal que le dio la victoria en etapa de la Vuelta a España
Con la victoria de etapa, Egan Bernal quedó muy cerca del top 10 de la clasificación general de la Vuelta a España.
El ciclista colombiano Egan Bernal ganó este martes, 9 de septiembre, la etapa 16 de la Vuelta a España. Esta victoria para el pedalista significó un ‘resurgir’ en su carrera luego de sufrir una grave lesión en el 2022 que lo mantuvo fuera de las competiciones durante varios meses.
En videos difundidos en redes sociales se muestra el ataque de Bernal que le dio la victoria de etapa.
¿Por qué se lesionó Egan Bernal?
El ciclista realizaba su entrenamiento por las vías de Cundinamarca, cuando se estrelló con la parte trasera de un bus que se encontraba parqueado en la carretera. ¿Cómo resultado? Una lesión de clavícula y casi 17 huesos rotos.
Escuche cómo se narró la victoria de Egan Bernal a través de W Radio
¡Resurge Egan Bernal! Ganó la etapa 16 de la Vuelta a España
05:36
