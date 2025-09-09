¡Resurge Egan Bernal! Ganó la etapa 16 de la Vuelta a España
Egan Bernal obtuvo su primera etapa en esta edición de la Vuelta a España pese a que tuvo que ser reducida por problemas en la meta.
Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España que constaba de 167 kilómetros entre Poio y Mos y Castro de Herville. La fracción tuvo que recortarse 8 kilómetros previo a la llegada a la meta por protestas. Por su parte, Jonas Vingegaard sigue líder de la carrera.
Una etapa donde los colombianos recobraron minutos y protagonismo, sobre todo en la fuga del día, en donde Bernal se posicionó en la primera que constó de 17 pedalistas sacando casi cinco minutos de diferencia con el grupo líder.
El del Ineos estuvo en compañía de Mikel Landa, Sean Quinn, Nico Denz, Marc Soler y demás competidores.
Sobre el final de la etapa, Bernal seguía en punta con Mikel Landa, gracias a un pinchazo de Braz, el pedalista colombiano volvió a saborear una victoria en una grande tras cuatro años y suma la #39 para el ciclismo colombiano en la Vuelta a España.
¿Cómo les fue a los colombianos en la clasificación general?
12. Egan Bernal (Ineos): 9:36:″
13. Harold Tejada (XDS Astana): 11:48″
Egan Bernal volvió a ganar una etapa en las tres carreras principales del ciclismo
Retorno la victoria de un colombiano en la Vuelta, ya que no se conseguía desde 2023 en la etapa 12, con salida en: Ólvega - Zaragoza fue Juan Sebastián Molano quien la obtuvo.
Este miércoles 10 de septiembre será la etapa 17 que constará de 143 kilómetros con salida en O Barco de Valdeorras y el Alto de Morredero, que contará con una llegada en alto y un puerto de tercera categoría y uno de primera.