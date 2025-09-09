¡Resurge Egan Bernal! Ganó la etapa 16 de la Vuelta a España

Egan Bernal brilla en la etapa 16 de Vuelta a España 2025 y así queda en la clasificación general. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España que constaba de 167 kilómetros entre Poio y Mos y Castro de Herville. La fracción tuvo que recortarse 8 kilómetros previo a la llegada a la meta por protestas. Por su parte, Jonas Vingegaard sigue líder de la carrera.

In Morgadans at the bottom of Alto del Prado, a tree was deliberately cut down to block the passage of #LaVuelta25 riders. Police and race organizers quickly cleared the obstruction. (via @SpazioCiclismo) pic.twitter.com/CpDstrW4sb — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 9, 2025

Así está la subida a Herville en estos momentos, razón por la que la etapa terminará a 8 km de la meta.

🇪🇸#LaVuelta25 pic.twitter.com/I9qP65OESj — ¿A cuánto está Movistar... (@ADescenso) September 9, 2025

Una etapa donde los colombianos recobraron minutos y protagonismo, sobre todo en la fuga del día, en donde Bernal se posicionó en la primera que constó de 17 pedalistas sacando casi cinco minutos de diferencia con el grupo líder.

El del Ineos estuvo en compañía de Mikel Landa, Sean Quinn, Nico Denz, Marc Soler y demás competidores.

Sobre el final de la etapa, Bernal seguía en punta con Mikel Landa, gracias a un pinchazo de Braz, el pedalista colombiano volvió a saborear una victoria en una grande tras cuatro años y suma la #39 para el ciclismo colombiano en la Vuelta a España.

¿Cómo les fue a los colombianos en la clasificación general?

12. Egan Bernal (Ineos): 9:36:″

13. Harold Tejada (XDS Astana): 11:48″

Egan Bernal volvió a ganar una etapa en las tres carreras principales del ciclismo

Retorno la victoria de un colombiano en la Vuelta, ya que no se conseguía desde 2023 en la etapa 12, con salida en: Ólvega - Zaragoza fue Juan Sebastián Molano quien la obtuvo.

Este miércoles 10 de septiembre será la etapa 17 que constará de 143 kilómetros con salida en O Barco de Valdeorras y el Alto de Morredero, que contará con una llegada en alto y un puerto de tercera categoría y uno de primera.