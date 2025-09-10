Video: ¡Luis Suárez está encendido! Vea su gol para el 3-2 en el Colombia vs. Venezuela

Luis Suarez celebra un gol en el Colombia vs. Venezuela. FOTO: by Edilzon Gamez/Getty Images / Edilzon Gamez

La Selección Colombia disputa este martes 9 de septiembre ante Venezuela su último partido en las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Monumental de Maturín.

El segundo gol del encuentro y primero para Colombia llegó al minuto 10, cuando en un tiro de esquina, Yerry Mina aprovechó e igualo el marcador con un gran cabezazo que entro en la portería venezolana.

Ya al minuto 41, Luis Suarez aprovechó un gran pase en el área para rematar a placer e igualar el marcador.

No se pierda la transmisión de selección colombiana aquí: Venezuela vs. Colombia EN VIVO: siga el minuto a minuto de la última fecha de Eliminatorias

Nuevamente, Luis Suarez ha sido protagonista en el segundo tiempo, pues al minuto 50, tras un pase filtrado de James Rodríguez, entró en el área y con la derecha no dio opción a Rafael Romo.

Así fue el tercer gol de Colombia ante Venezuela: