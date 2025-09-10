Video: ¡Sextete de Colombia! Observe el gol de Jhon Cordoba para el 6-2 ante Venezuela

Jhon Cordoba remata para hacer el sexto gol de Colombia ante Venezuela. FOTO: JUAN BARRETO/AFP vía Getty Images / JUAN BARRETO

La Selección Colombia disputa este martes 9 de septiembre ante Venezuela su último partido en las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Monumental de Maturín.

El segundo gol del encuentro y primero para Colombia, llegó al minuto 10, cuando en un tiro de esquina, Yerry Mina aprovechó e igualo el marcador con un gran cabezazo que entro en la portería venezolana.

Ya al minuto 41, Luis Suarez aprovechó un gran pase en el área para rematar a placer e igualar el marcador.

No se pierda la transmisión de selección colombiana aquí: 🔴 Venezuela vs. Colombia EN VIVO: siga el minuto a minuto de la última fecha de Eliminatorias

Nuevamente, Luis Suarez ha sido protagonista en el segundo tiempo, pues al minuto 50, tras un pase filtrado de James Rodríguez, entró en el área y con la derecha no dio opción a Rafael Romo.

Tras el 3-2, Luis Suarez continua sin piedad, recibiendo nuevamente un gran pase de Luis Díaz para definir a placer y anotar el cuarto gol de la noche y el tercero de su cuenta particular.

El delantero samario no se quedaría ahí, pues firmaría su cuarto gol y el 5-2 gracias a un pase de Luis Díaz dentro del área para rematar frente a la portería y ampliar el marcador.

El equipo de Néstor Lorenzo se ha mostrado imparable y firmó el sexto gol cortesía de Jhon Cordoba quien no dudó en sacar un derechazo tras la asistencia de Juan Fernando Quintero para ampliar el marcador.

Así fue el sexto gol de Colombia ante Venezuela: