Capturan a delincuentes que comercializaban chance de manera ilegal en Bogotá

En medio de un operativo denominando ‘El Dorado’, entre el concesionario Gelsa S.A, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, se logró la captura de 10 personas de una organización criminal dedicada a la comercialización masiva de chance ilegal en la Plaza de Mercado de Paloquemao y otros sectores de Bogotá.

Según la información proporcionada por las autoridades, la actividad ilegal generó ingresos cercanos a 1.997 millones de pesos en el periodo comprendido entre marzo de 2024 y abril de 2025.

Finalmente, el Juzgado 32 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario al líder de la organización, José Castro Pacheco, así como ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en domicilio a los otros nueve imputados.

