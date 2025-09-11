Los chats con los que se defiende el general Hernando Garzón, destituido por orden de Petro

El general Hernando Garzón Rey habló en La W sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de retirarlo del servicio activo por “indicios de asociación” con narcotráfico y cultivos ilícitos.

Según el general Garzón, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, le explicó que había una foto en la que presuntamente aparecía “hablando con algunos bandidos”. Al respecto, el general explicó a este medio que, en 2023, en su regreso a Colombia, estuvo de descanso en su finca en El Retorno, Guaviare y ahí unos hombres intentaron extorsionarlo.

“Dicen (los camuflados) que querían hablar con el dueño de la finca y me piden 50 millones de pesos. Les dije que no les iba a dar nada y se fueron. Ahí se toman unas fotos, las tomó el grupo de nosotros. Dentro de esas hay una en que estoy yo, esa la tiene inteligencia”, explicó el uniformado.

Además, el general Garzón Rey explicó que la situación fue informada a sus superiores.

Los chats con los que se defiende el general Hernando Garzón

W Radio conoció unos chats en los que Garzón supuestamente habla con el general Eliot Benavides, quien ejerció como inspector de la Fuerzas Militares, pero fue removido del cargo por el presidente Petro y el exministro de Defensa Iván Velásquez.

Posteriormente, Garzón se comunicó con Danilo Rueda, excomisionado de Paz, y le informa sobre la supuesta extorsión.

Con estos chats, el general Garzón pretende darle explicación a la supuesta foto en poder del ministro en el que sale “con unos bandidos”.

La denuncia ante la Fiscalía General

Además, el general envió a esta emisora la prueba de las denuncias hechas ante la Fiscalía General de la Nación el 30 de junio de 2023.

“Sí han continuado las exigencias extorsivas y las amenazas, para el día 17 de junio del año 2023 aproximadamente, llegó una persona de sexo masculino a la finca de mi propiedad de razón social FINCA SANTA MARIA ubicada en la vereda Naranjales, esto lo sé porque el encargo de nombre WILSON HUERTAS y el señor JESUS GARCIA quien es el vaquero que tengo en la finca, me comentaron esa situación, me dijeron que esta persona había llegado a la finca amenazándolos que tenían que abandonar la finca, y que si no cumplía la orden los mataba, entonces de mi parte llame a nos presidentes de la junta y les dije que hablaran con esos bandidos para que dejaran seguir trabajando a la gente”.

“Pasados unos días mi encargado WILSON logro ubicar a un sujeto de estos, entonces yo hablé con él por llamada de WhatsApp, no recuerdo como se me identifico, pero me realizo una exigencia de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), a lo cual yo le manifesté que no tenía toda esa plata, pero que iba a tratar de conseguir el dinero, que me diera plazo para lograr vender algún ganado y así completar el dinero, me dijo que él iba a consultar con sus jefes con el fin de indicarme si podía seguir trabajando, entonces como a las 2 horas aproximadamente dejo la razón con un vecino JOSE SENET, y la razón era que nosotros si podíamos seguir trabajando”.

“Ya para el día 24 de junio del año 2023, llego a mi finca otro sujeto de sexo masculino quien volvió a amenazar al encargado y demás personas que viven allí, les reitero que tenían que desalojar la finca, que si ellos los llegan a ver en los potreros les iban a dar plomo” dice la denuncia interpuesta en el ente acusador”.

