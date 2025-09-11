Regiones

Personeros escolares de Santa Marta participaron de encuentro distrital

Uno de los principales resultados del encuentro fue la creación de la Red de Liderazgo Estudiantil Jóvenes en Acción.

Santa Marta

Con la participación de las comunidades estudiantiles de distintas instituciones educativas de la ciudad, se realizó el I Encuentro Distrital de personeros, personeras y representantes del Gobierno Escolar, ‘Liderazgo y Transformación Estudiantil en 500 palabras’.

El encuentro estuvo liderado por la Personería Distrital de Santa Marta, que permitió a los jóvenes líderes fortalecer sus conocimientos en democracia escolar, derechos humanos y participación ciudadana, reafirmando su papel como voceros legítimos y agentes de transformación social dentro de sus instituciones.

Uno de los principales resultados del encuentro fue la creación de la Red de Liderazgo Estudiantil Jóvenes en Acción, concebida como un espacio colectivo para compartir experiencias, identificar problemáticas comunes y construir soluciones conjuntas que impacten positivamente en la convivencia escolar y en la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en Santa Marta.

