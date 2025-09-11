Sería un golpe duro: ANIF sobre la reforma tributaria

Desde Barranquilla, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, señaló que la reforma tributaria va a afectar a todos los colombianos.

En sus declaraciones, explicó que, independientemente del patrimonio, el incremento de los impuestos sería un “golpe duro” para el bolsillo de los ciudadanos.

“La tributaria va a afectar a todos los colombianos, tengan o no tengan vehículo, todos los colombianos nos vamos a ver afectados por la tributaria”, afirmó.

Aunque dijo que, no todas las ideas son malas en la tributaria y que hay aspectos que puede rescatarse, señaló que se debe tener en cuenta que el país está atravesando una etapa de reactivación.

López también cuestionó que no se tenga claridad sobre la razón por la que el Gobierno nacional está pidiendo una contribución de $26 billones de pesos.

Adicionalmente, criticó el crecimiento que ha tenido el Estado, sin que se note la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.