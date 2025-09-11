Internacional

‘The Balance Project’, la iniciativa que busca recuperar la diversión de los niños sin pantallas

Holly Moscatiello, fundadora de ‘The Balance Project’, habló en La W sobre la iniciativa que busca que los niños experimenten la vida real en su comunidad de manera segura, en un contexto dominado por la tecnología.

Imagen de referencia de niño en bicicleta.

