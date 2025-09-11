‘The Balance Project’, la iniciativa que busca recuperar la diversión de los niños sin pantallas
Holly Moscatiello, fundadora de ‘The Balance Project’, habló en La W sobre la iniciativa que busca que los niños experimenten la vida real en su comunidad de manera segura, en un contexto dominado por la tecnología.
09:21
Imagen de referencia de niño en bicicleta.