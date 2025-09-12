En Barranquilla realizaron homenaje a Miguel Uribe Turbay

Este jueves 11 de septiembre, durante el Latam Fintech Market que se realiza en Barranquilla, tuvo lugar un homenaje póstumo al precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

El espacio se llevó a cabo un mes después de su fallecimiento y contó con la participación de familiares, políticos y representantes de gremios.

Durante el homenaje, la hermana del precandidato, María Carolina Hoyos, recibió un bonsái, que simbolizó la vida.

Adicionalmente, en el espacio fue dejada una silla vacía en honor a su memoria.

De acuerdo con el presidente del gremio Colombia Fintech, Gabriel Santos, el gesto correspondió a un reconocimiento de que, si la violencia “no hubiera vuelto a tocar” a la familia de Uribe, él habría estado presente.

“Mal haríamos nosotros en no reconocer que si la violencia no hubiera vuelto a tocar la vida de ustedes, una familia que tanto le ha dado a este país, y a la que este país tanto le ha quitado, Miguel estaría sentado aquí con nosotros”, indicó.

Lo anterior, debido a que en el evento se desarrolló un panel de precandidatos presidenciales.

Por su parte, María Carolina Hoyos destacó que, una semana antes del atentado, el precandidato asistió a una reunión con miembros de la Junta de Colombia Fintech.

“Porque entendía el valor de la tecnología, cómo la tecnología podía acercar el sector financiero, a los más necesitados y los más vulnerables”, aseguró.