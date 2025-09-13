Accidente en obras del metro que afectó un bus de TransMilenio dejó cuatro personas lesionadas

Bogotá

En horas de la noche de este viernes, 12 de septiembre, se presentó un accidente con una de las máquinas de la obra del Metro de Bogotá que afectó un bus de TransMilenio que se desplazaba en sentido sur-norte por la Av.NQS con Diagonal 16 Sur.

Le puede interesar 15 de septiembre iniciará implementación de plan para movilidad por variante de vía antigua al Llano

Según informaron las autoridades, “como resultado, cuatro personas resultaron lesionadas, las cuales fueron valoradas en el sitio y posteriormente trasladadas a clínicas cercanas. Según los reportes médicos, hasta el momento, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad”.

Ante los hechos, las actividades constructivas en el lugar fueron suspendidas de manera inmediata y se activaron los protocolos de seguridad para atender la emergencia.

Finalmente, Metro Línea 1 anunció que va a continuar acompañando a los lesionados y a sus familias, brindando la atención necesaria. “Así mismo, reitera su compromiso con la seguridad y protección de la ciudadanía, y reforzará las medidas de control mientras adelanta la investigación para determinar las causas del incidente”.