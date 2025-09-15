Diseñadores bogotanos fueron protagonistas de la Semana de la Moda en Nueva York

Ocho marcas de diseñadores de Bogotá debutaron en New York Fashion Week (Semana de la Moda en Nueva York) de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá que, a través de su programa Puente Internacional, lograron llegar a este escenario global.

Ovidio Claros, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, destacó que la alianza con la FDLA (Fashion Designers of Latin America, en español Federación Diseñadores de Latinoamérica) ha permitido hacer posible el sueño de “abrir mercados a los empresarios de San Victorino y el Restrepo en este escenario importante de la moda”.

“Ellos son los verdaderos protagonistas con su talento, disciplina y creatividad”, agregó Claros.

En esta edición, participaron por primera vez las marcas Cannabis, Divina Collection, ISMO, Lisantiny, NUNK / NK, Seven7, PLUR y UANA.

Estas marcas tuvieron la oportunidad de ofrecer entrevistas a la reconocida revista People y de realizar pruebas de vestuario en las que conocieron a los modelos que lucirían sus prendas y vivieron la dinámica de momento previo a la pasarela.

También participaron en el coctel inaugural, en el cual compartieron con otros invitados de la FDLA.

