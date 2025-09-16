Cocina de Andrés DC retoma su operación: se dio por finalizada la medida preventiva

En diálogo con La W, el empresario Andrés Jaramillo habla a propósito de los 40 años de Andrés Carne de Res.

Bogotá

Por medio de un comunicado, el restaurante Andrés D.C. informó que ya subsanó todos los errores que el Ministerio de Trabajo encontró en el funcionamiento de la cocina del establecimiento.

“Tras haber implementado de manera inmediata y responsable las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, se da por finalizada la medida preventiva aplicada en la cocina del tercer piso”, dijo la empresa.

También informó que, a partir de este 16 de septiembre, el restaurante “retoma su operación de manera integral y sin restricciones, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar de nuestros colaboradores y la excelencia en la experiencia de quienes nos visitan”.

También aseguró que “el respeto por la ley y el cuidado de nuestro equipo son principios que nos inspiran cada día. Reiteramos nuestro agradecimiento a los comensales y aliados que, con su confianza, nos motivan a seguir creciendo y mejorando constantemente”.

Cabe recordar que la visita del Ministerio se produjo luego de que nueve comensales resultaran con quemaduras leves tras la falla de una máquina de humo en el lugar.

Escuche W Radio en vivo: