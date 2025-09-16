Actualidad

Incautaciones de cocaína en 2025 llegan a las 700 toneladas

Se han destruido 4,570 laboratorios. Más de 11.000 hectáreas han sido erradicadas y sustituidas, un 218% más que el 2024.

Erradicación de cultivos ilícitos. (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Erradicación de cultivos ilícitos. (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

Según el Ministerio de Defensa de Colombia, lo corrido de 2025, la Fuerza Pública ha intensificado sus acciones contra las economías ilícitas. En este periodo se han incautado 700 toneladas de clorhidrato de cocaína (equivalente a un aumento del 8%).

También se han decomisado 64 tonpeladas de pasta base de coca, 3 toneladas más, que equivale a un 5% y 392 kilos de heroína (156 kilos más que en 2024).

Además, se destruyeron 4.570 laboratorios, un aumento en 895 que en el mismo lapso de 2024 (+24%), incluyendo 181 complejos de producción de clorhidrato de cocaína.

En materia de erradicación, el jefe de la Defensa manifestó que “Más de 11.000 hectáreas – entre erradicar y sustituir cultivos para uso ilegal – han sido ya eliminadas; 5.300 de la Policía Nacional y 6.000 del Programa de Sustitución de Cultivos”

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad