Incautaciones de cocaína en 2025 llegan a las 700 toneladas

Según el Ministerio de Defensa de Colombia, lo corrido de 2025, la Fuerza Pública ha intensificado sus acciones contra las economías ilícitas. En este periodo se han incautado 700 toneladas de clorhidrato de cocaína (equivalente a un aumento del 8%).

También se han decomisado 64 tonpeladas de pasta base de coca, 3 toneladas más, que equivale a un 5% y 392 kilos de heroína (156 kilos más que en 2024).

Además, se destruyeron 4.570 laboratorios, un aumento en 895 que en el mismo lapso de 2024 (+24%), incluyendo 181 complejos de producción de clorhidrato de cocaína.

En materia de erradicación, el jefe de la Defensa manifestó que “Más de 11.000 hectáreas – entre erradicar y sustituir cultivos para uso ilegal – han sido ya eliminadas; 5.300 de la Policía Nacional y 6.000 del Programa de Sustitución de Cultivos”