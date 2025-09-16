“Necesitamos un feminismo plebeyo”: presidente Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, y la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, a través de la red social X, protagonizaron un cruce de mensajes a raíz de los cuestionamientos por el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad.

Pedraza había escrito: “Estoy agotada de las ‘clases de feminismo’ del Presidente machito, que nombra a acosadores y violentos en cargos de poder. Lo único que lo complace es un movimiento feminista silencioso. El verdadero: ‘calladita te ves más bonita’”.

La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. El mandatario defendió sus decisiones y aseguró lo complace “un movimiento feminista que no solo mire el techo de cristal para mujeres privilegiadas, sino la igualdad plena para las mujeres jóvenes, campesinas, trabajadoras y las que tienen que vender su cuerpo”.

El presidente agregó que se necesita “un feminismo plebeyo”. De igual forma, cuestionó las decisiones judiciales que han frenado nombramientos de su gabinete. Según dijo, el caso de Jorge Florián no viola ni la ley ni la Convención Americana y sostuvo que hay paridad de género en su Gobierno.

“Una parlamentaria no tiene el derecho de impedir formar un gabinete a un presidente. Si el magistrado les hace caso, eso ya es una ruptura del derecho”, afirmó Petro, quien acusó a la oposición de caer en “ideas anacrónicas” y de romper principios del Estado social de derecho. Esto en respuesta a la congresista Catherine Juvinao quien también cuestionó el nombramiento.