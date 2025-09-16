Récord en contrabando de cigarrillos: comerciantes y autoridades emprenden ofensiva

El contrabando de cigarrillos en Colombia alcanzó un récord y el punto más crítico de casi una década: el 36% de los cigarrillos que se consumen en el país son ilegales , según el Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales 2024, realizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) e Invamer.

Las regiones más afectadas incluyen La Guajira (87%), Cesar (81%), Magdalena (79%) y Norte de Santander (75%), mientras que en las zonas rurales más de la mitad de los cigarrillos consumidos son ilegales (51%).

Ante esto, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Federación Nacional de Departamentos (FND), FENALCO, Coltabaco, entre otros, anunciaron el fortalecimiento de la estrategia Zonas de Comercio Legal (ZCL), una iniciativa que busca formar y reconocer a más de 1.000 tenderos como “Embajadores de la Legalidad”.

Con esta iniciativa buscan promover la venta de productos legales, impulsar la formalización del comercio y combatir el contrabando desde las tiendas de barrio, panaderías, licorerías y minimercados, que representan la primera línea de defensa contra este delito.

Y es que, según el estudio, entre 2017 y 2024, el país dejó de recaudar 5,3 billones de pesos por cuenta del contrabando de cigarrillos.