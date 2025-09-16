Cambiarán los medidores de agua en el país para edificios residenciales: así serán los nuevos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió la Resolución 69940 de 2025 estableciendo nuevos requisitos técnicos, metrológicos y administrativos que deberán cumplir los medidores de agua potable fría y caliente de uso residencial.

Asimismo, el Gobierno establece nuevas obligaciones de productores e importadores de estos instrumentos de medición.

“Esta medida tiene como propósito garantizar que los hogares colombianos cuenten con instrumentos confiables y exactos para la medición de su consumo de agua, asegurando cobros justos en la facturación del servicio público de acueducto”, señaló la SIC en un comunicado.

Es decir, buscan tres asuntos:

Cobros ajustados al consumo real.

Reducción de controversias y reclamos por errores de micromedición.

Mayor confianza en la relación con los prestadores del servicio.

Hay que resaltar que no es necesario que las personas cambien sus medidores actuales de sus hogares, sino que son para los nuevos medidores.

“Desde marzo de 2026, empezará un período de transición de doce meses, periodo durante el cual los fabricantes, importadores y comercializadores podrán ajustar sus procesos y productos a los nuevos requisitos”, afirmó la SIC.

¿Qué establece esta nueva regulación?

Entre los aspectos destacados se encuentran: