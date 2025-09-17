Dudas por foro de precandidatos presidenciales en Bucaramanga

Recientemente, empezó a circular una pieza gráfica que hacía mención a un foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático que se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre en Bucaramanga, Santander. En ella, figuraban Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, sin embargo, la ausencia de Miguel Uribe Londoño en dicha imagen generó inquietud.

Una denuncia aseguraba que el presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, era el organizador de dicho evento, información que fue desmentida por el senador, quien dijo no estar involucrado con su coordinación, pero sí su hijo Miguel Ángel Pinto Rueda, quien, además de coordinarlo, se desempeñará como moderador del mismo.

Así mismo, desde Bucaramanga, Pinto Rueda aseguró a W Radio que el foro de precandidatos del Centro Democrático no será una actividad solo para las mujeres militantes de esta colectividad sino que se extendió la invitación a otros integrantes del partido político. Incluso, aseguró que la pieza gráfica promocional se modificó tras la confirmación de la asistencia del senador Andrés Guerra.

Aunque Pinto afirmó que la invitación también fue extendida a Miguel Uribe Londoño a través del coordinador de su campaña en Santander, Mauricio Hernández, su jefe de prensa, Ana Patricia Torres, expresó que hasta el momento, no han recibido la invitación.