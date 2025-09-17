Gobierno aceptó renuncia de MinIgualdad, Juan Carlos Florián: Angie Rodríguez será ministra (e)

En la tarde de este miércoles, 17 de septiembre, a través del decreto 0992, el Gobierno Nacional aceptó la renuncia del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, a quien el Tribunal de Cundinamarca había suspendido por presunto incumplimiento de la cuota de género en el gabinete.

En el decreto, se confirma que la actual directora del DAPRE, Angie Rodríguez, quedará como ministra de Igualdad (e) mientras el presidente de la República, Gustavo Petro, define quién llegará al cargo.

Hace pocos días, el presidente Petro defendió la permanencia de Florián en el gabinete y sostuvo que la medida tomada por el Tribunal de Cundinamarca fue “innecesaria” porque, aun con el debate sobre la identidad de género del ministro, en su equipo de Gobierno ya existe paridad.

“Cualquiera que sea el concepto legal sobre qué es Juan Florián, hay paridad de género en mi gabinete. Con Juan siendo hombre, mujer o ambas cosas, esa paridad se mantiene”, enfatizó el mandatario.

El presidente Petro también aseguró que la decisión judicial desconoció el derecho a la libertad personal y de género, por lo que calificó la decisión como: “homofóbica. El debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana. Si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho y nadie puede obligar a lo contrario, ni juez, ni policía, ni padre, ni sociedad, ni Estado”.

Por eso, Petro advirtió que no se puede permitir un retroceso en derechos: “Si negamos la libertad personal, volvemos a la esclavitud. No se puede permitir la esclavitud de nuevo”.

Fuentes de casa de Nariño confirman a W Radio que pese a la renuncia de Juan Carlos Florián como Ministro de Igualdad, en las próximas horas la presidencia de la República publicaría la hoja de vida del funcionario, para aspirar de nuevo al cargo

Vea el decreto:

Ampliar