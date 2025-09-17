Reportan emergencias por lluvias en el Atlántico

Barranquilla

En las últimas horas se reportaron emergencias en el departamento del Atlántico por cuenta de las fuertes lluvias que se han registrado en la región.

En el caso de Barranquilla, las afectaciones por vientos se presentaron en el sur de la ciudad, en al menos 3 conjuntos residenciales de la urbanización Puerta Dorada.

En la zona también se reportaron destrozos en obras de construcción y en un CAI de la Policía.

En el Atlántico unos 5 municipios reportaron afectaciones por las lluvias, entre esos Malambo, donde se registraron daños en instituciones educativas, y caída de árboles.

De acuerdo con lo que se ha conocido, en el municipio de Galapa, unas 25 familias resultaron damnificadas.

Ante la situación, desde la Defensa Civil confirmaron que han desplegado acciones en las zonas del departamento que se encuentran afectadas por la temporada invernal.

Adicionalmente, mencionaron que, se encuentran realizando una evaluación de daños en sectores también de Soledad, Manatí y Sabanagrande.