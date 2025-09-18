“Hubiéramos querido que esta sentencia saliera antes”: Humberto de la Calle

Destruir la credibilidad de la registraduría es un riesgo para las elecciones: Humberto De La Calle. Foto de X

Luego de las primeras sentencias emitidas por la JEP a los excomandantes de las desaparecidas Farc, Humberto de la calle, quien lideró los diálogos de paz con el grupo guerrillero, aseguró que la decisión adoptada por la justicia transicional se debe mirar en un contexto de años de conflicto en Colombia.

Asimismo, de la Calle Lombana aseguró, “Yo comprendo perfectamente que haya personas insatisfechas que piensen que esto es una forma de impunidad, eso es totalmente respetable, pero coloquemos esto en su verdadero contexto, 60 años de combates, de lucha armada no lograron este resultado”.

Aseguró que le preocupa que el tiempo que se ha tomado la JEP para emitir estas sentencias ha sido muy extenso, “hubiéramos querido que esta sentencia saliera antes, se ha tomado demasiado tiempo, yo entiendo que eso, además, creó un vacío en la sociedad como una especie de confrontación que conduce a la idea por parte de algunos de la noción de impunidad, pero esa demora hoy tiene que ser entendida y corregida por la complejidad de lo ocurrido”.

Puntualizó diciendo que en adelante la JEP, tiene una línea para satisfacer la verdad, a los derechos de las víctimas y a establecer un esquema de no repetición.