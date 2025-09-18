Llegan los ‘ORA Days’ a Bogotá: ¿cómo vivir la experiencia del carro 100% eléctrico de GWM?

Colombia

Del 18 al 21 de septiembre llega una nueva experiencia a Bogotá, pues se vivirán los ‘ORA Days’, en donde los asistentes van a poder descubrir el ORA 03 de GWM, que es 100% eléctrico, y que combina tecnología, diseño y sostenibilidad.

En ese sentido, serán 4 días en los que se vivirá de cerca la movilidad sostenible, con una experiencia que enciende el futuro eléctrico y que le permitirá vivir de primera mano la emoción de la innovación que está revolucionando la manera de movilizarse en Colombia.

El ORA eléctrico de GWM combina diseño y tecnología avanzada, integrando sistemas de seguridad de última generación, asistencia inteligente a la conducción y un estilo moderno que representa la nueva era de los autos eléctricos en el país; pues, más allá de ser un carro, es un compromiso con un futuro sostenible.

De esta manera, durante los ‘ORA Days’, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer, manejar y disfrutar la experiencia de conducir un auto eléctrico en Bogotá. El ORA no solo es ecológico, sino que también es dinámico, urbano y está pensado para quienes buscan lo mejor de la innovación automotriz. ¿Listo para vivir la experiencia?