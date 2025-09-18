¿Quiere viajar a Malasia desde Colombia? Conozca como solicitar la visa

Viajar al continente asiático es un sueño para muchos colombianos que desean conocer la cultura de los países, sus ciudades futuristas, templos tradicionales, gastronomía y paisajes únicos. Es por esto que gran parte de estos interesados aprovechas las vacaciones de mitad de año. Sin embargo, antes de empacar la maleta, es fundamental realizar un paso clave: tramitar la visa.

A diferencia de algunos países que han firmado convenios de exención de visado con Malasia. Los colombianos sí deben realizar una solicitud previa para poder ingresar al país asiático, incluso si el viaje es por motivos de turismo de corta estancia, estudios de corta duración y por supuesto motivos laborales.

Sin embargo, es importante que los viajeros estén debidamente informados sobre las condiciones de ingreso y las recomendaciones vigentes, a fin de evitar contratiempos.

¿Qué tipo de visa se necesita para viajar a Malasia?

De acuerdo con el consulado de Colombia en Kuala Lumpur, los colombianos que deseen viajar a Malasia podrán optar entre dos tipos de visados.

Visa de entrada simple (Single Entry Visa) Entrada múltiple (Multiple Entry Visa)

Asimismo, en el portal web del consulado se aclara que ambas Visas son válidas hasta por seis meses y permiten una estancia en Malasia hasta de 30 días.

¿Cuál es la diferencia entre ambos visados?

La diferencia principal entre los visados es que la de entrada simple le permite ingresar al país una única vez durante el período de validez de la visa.

Mientras que una visa de entrada múltiple le permite entrar y salir del país varias veces, dentro de la vigencia del visado.

Kuala Lumpur. Foto: Getty Images. / Alexander Spatari Ampliar

¿Cómo obtener la visa para Malasia siendo colombiano?

Para solicitar el visado de Malasia deberá entrar al portal web ‘Malaysia Electronic Visa Facilitation & Services’ al que puede entrar dando clic AQUÍ.

Una vez haya ingresado, deberá seleccionar la opción +Apply New, luego le dará la opción de seleccionar si su aplicación de visa es bajo una recomendación o no.

Seguido a esto deberá llenar el formulario que solicita Malasia, deberá ingresar datos básicos como:

Nombre

Dirección

Nacionalidad

Género

Número telefónico

Qué tipo de visa quiere solicitar

Número de pasaporte

Seguido de esto tendrá que cargar la documentación correspondiente.

Después, la página web le habilitará una pasarela de pago, allí deberá abonar el valor total de la visa.

Finalmente, deberá esperar el contacto por parte de Malasia.

Le puede interesar: Documentos clave para entrar a Marruecos en 2025 si es colombiano: duración de estancia y más

Recomendaciones finales

Se recomienda iniciar este proceso al menos 20 días antes de la fecha prevista de viaje. Aunque el procedimiento es sencillo, es clave cumplir al pie de la letra con los requisitos y entregar los documentos de forma organizada.

La cultura asiática contrasta bastante con la cultura colombiana, por ende, durante su estancia en el país asiático se recomienda seguir y respetar las normas básicas para evitar incomodar o adquirir problemas con las autoridades malasias.