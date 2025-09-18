Tribunal confirmó condena contra hombre que amenazó de muerte a Federico Gutiérrez

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en un fallo de segunda instancia la condena contra Andrés José Piñarate Galindo por enviar mensajes intimidatorios al actual alcalde de Medellín, cuando aspiraba a la Presidencia de la República en 2022.

El magistrado ponente Ramiro Riaño Riaño confirmó la condena que expidió el juez cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, contra Piñarete Galindo, como autor del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, cuando el sentenciado amenazó de muerte al actual alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, cuando este era candidato presidencial.

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Amenazas de la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos, logró demostrar durante el juicio que Piñarate Galindo envió mensajes intimidatorios a través de las redes sociales con el objetivo de generar pánico y expresar su intención de atentar contra la vida de Gutiérrez Zuluaga.

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia al ratificar que lo halló penalmente responsable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, y le impuso una pena de seis años de prisión.

Además, deberá pagar una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo de la condena.

“La Fiscalía demostró la responsabilidad de Andrés José Piñarate Galindo en las amenazas de muerte proferidas contra el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, a través de un mensaje enviado a una de sus redes sociales”, indicó el ente acusador.

“Luego de analizar los argumentos de las partes y las pruebas practicadas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la condena debía mantenerse en firme, al quedar acreditada tanto la existencia de la amenaza como la responsabilidad penal de Andrey José Piñarete Galindo”, señaló el Tribunal.