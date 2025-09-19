Arrestaron en Florida a colombianos acusados de prostitución y tráfico humano

Un operativo conjunto de autoridades federales y estatales en Florida resultó en la detención de 230 personas -entre ellas 46 inmigrantes indocumentados- quienes serán acusadas de delitos relacionados con la solicitud de servicios sexuales, la oferta de prostitución y el transporte de prostitutas.

La oficina del fiscal general del estado, James Uthmeier, detalló en un comunicado que durante la investigación se identificaron doce posibles víctimas de trata de personas.

El operativo duró siete días y utilizó redes sociales y plataformas de contratación de acompañantes para contactar a los acusados.

La mayoría de los detenidos tienen antecedentes penales, sumando un total combinado de 296 delitos graves y 348 delitos menores, según un comunicado de la Fiscalía.

Entre los arrestados se encuentran 46 inmigrantes indocumentados provenientes de Venezuela, Perú, México, Honduras, Guatemala, Cuba, Brasil, Colombia y Bahamas.

“Los traficantes de personas son depredadores viles que explotan a los vulnerables, y una vez más, un número desproporcionado de los arrestados en esta operación eran inmigrantes indocumentados”, indicó el fiscal Uthmeier en el comunicado.

El operativo fue liderado por la Oficina del Alguacil del Condado Polk, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) un otras agencias federales.

