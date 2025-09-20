Ejército asestó golpe a la minería ilegal en Curillo y Solita, Caquetá

Se adelantó una operación en los municipios de Curillo y Solita, Caquetá, contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.

El Ejército neutralizó varios puntos de extracción ilegal sobre las riberas del río Caquetá. En el lugar fueron destruidas 3 dragas tipo 4 con sus montajes y un dragón para la extracción ilícita de oro de aluvión, maquinaria que vertía mercurio y combustibles en el afluente, generando un grave riesgo ambiental y de salud para las comunidades ribereñas.

De manera simultánea, se efectuó la captura en flagrancia de 7 personas: 3 en el municipio de Curillo y 4 en Solita. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, tipificado en el artículo 332 del Código Penal.

Según información de inteligencia, estas actividades eran financiadas y dirigidas por alias Miller o Negro Niche, cabecilla de finanzas del GAO-r Raúl Reyes, quien consolidó la minería ilegal como una de las principales fuentes de ingresos para la adquisición de material bélico y la expansión de su estructura criminal en el sur del Caquetá y zonas limítrofes.