“Gobierno debe asumir el control”: gobernador de Cundinamarca por emergencia en vía al Llano

Este sábado. 20 de septiembre, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, visitó el km 18+600 en el municipio de Chipaque, zona del derrumbe sobre la vía al Llano, para analizar la situación que enfrenta la vía. El mandatario departamental hizo un llamado urgente al Gobierno para lograr recuperar una de las vías principales que conecta el centro del país.

“Esto no da más espera: es necesario que el Gobierno Nacional asuma el control y coordinación de esta emergencia que sobrepasa cualquier capacidad de las entidades territoriales. A la fecha, seguimos sin obtener respuesta”, dijo Rey.

Entretanto, el gobernador expuso que el concesionario, Coviandina encargado de hacer las labores de remoción y recuperación de la vía, no ha adelantado medidas concretas.

“Comprobamos que, 15 días después del incidente, no se han solucionado los problemas de escorrentía de agua en la parte alta de la montaña, lo que genera que esta siga desprendiendo material. La remoción en masa ya llega al cauce del río Une, 400 m más abajo. Los mantenimientos de los pozos de abatimiento y de los canales de aguas no se han hecho por parte del concesionario. No se ha realizado monitoreo del movimiento rotacional por parte de expertos de la concesión, ni pruebas técnicas para definir el tipo de trabajo a realizar para contener la montaña”, dijo Rey.

En ese mismo sentido, el gobernador aseguró que es importante definir quién tomará el control de las acciones sobre el tramo vial.

“Lo que debemos hacer ya es definir si la concesión o la ANI van a hacer las obras de canalización y estabilización de la montaña; aun eso no está claro. Definido quién lo hará, establecer un cronograma para hacer las obras y trasladar posteriormente el material desprendido, lo anterior, estableciendo fechas tentativas de entrega de este corredor libre”, añadió.

Por ahora, el líder del departamento de Cundinamarca aseguró que van a prestar ayuda a los más damnificados.

“Mientras tanto, atenderemos como municipio y Gobernación a los damnificados en pérdida de viviendas con subsidios de arrendamiento y ayudas humanitarias; acompañaremos a los campesinos, aportándoles transporte para trasladar sus cosechas y apoyo en sus procesos productivos. Estamos ya recuperando la conexión de redes de acueductos veredales que fueron afectadas. Hemos coordinado un plan contingente para que los niños y niñas de las instituciones educativas públicas tengan jornada académica con normalidad”, anunció.

Por último, Rey hizo una petición a las autoridades en movilidad de la región.

“Insistimos a la concesión @CoviandinaSAS que, bajo el acompañamiento de Policía de Carreteras, permitan que los viajes dentro de la región y entre municipios de la provincia de oriente no tengan restricción, especialmente si es para llevar pacientes a cumplir citas al hospital de Cáqueza. Tenemos ya un buen número de establecimientos de comercio cerrados por la reducción del tráfico en Chipaque, Cáqueza, Guayabetal, Quetame, Une y demás municipios de la provincia”, concluyó.