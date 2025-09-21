Portugal reconoce el Estado palestino, anunció su ministro de Relaciones Exteriores

Portugal reconoció este domingo oficialmente el Estado de Palestina, a través de una declaración del ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, desde la sede de la misión de su país en Naciones Unidas.

“Hoy día 21 de septiembre de 2025 el Estado portugués reconoce oficialmente el Estado de Palestina”, dijo Rangel, después de que este domingo el Reino Unido, Australia y Canadá diera también ese paso, mientras que Francia y otros cinco países lo harán previsiblemente mañana.

