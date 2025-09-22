“Al Gobierno le quedó grande el desarrollo del país”: alcalde de Chía por Troncal de Los Andes

Foto tomada del video oficial de la vía Troncal de Los Andes | Alcaldía de Chía, Cundinamarca

Tras una reunión de trabajo en el Ministerio del Interior para analizar las consecuencias de la restricción vehicular en Chía, el alcalde Leonardo Donoso reiteró que la solución de fondo no depende ni de los transportadores ni de la administración municipal, sino del Gobierno y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que no ha permitido tener el aval para la construcción de la Troncal de Los Andes.

“Ustedes están defendiendo sus intereses y es legítimo. Yo estoy defendiendo los de mi comunidad. Pero seamos claros: la única salida real es que el Gobierno tramite y autorice la modificación de la licencia ambiental de la Unidad Funcional 3 de la Troncal de Los Andes”, dijo el mandatario.

Así mismo, el alcalde aseguró que el proyecto de la Troncal de Los Andes completa más de siete años de retrasos, en buena parte por acciones jurídicas.

“Este no es un tema de recursos, es un tema de voluntad política y celeridad administrativa. Mientras tanto, los transportadores y ciudadanos pierden más de una hora en la Avenida Pradilla, una vía de apenas 830 metros, que une a dos concesiones viales. Eso no es calidad de vida para nadie”, agregó el alcalde.

El mandatario municipal también aseguró que algunos representantes del gremio transportador faltaron al respeto, por lo que se levantó de la mesa de trabajo.

“No necesitamos confrontaciones, necesitamos unidad para exigir soluciones reales del Gobierno Nacional. Chía no puede quedar ahogada de por vida”, recalcó.

Por último, Donoso insistió en que “existen precedentes de modificaciones de trazado y construcción de viaductos en otras regiones del país, por lo que no hay razón técnica para negar un ajuste de apenas 150 metros en la licencia de Accesos Norte”.