Analizan colapso parcial de tajamar en zona portuaria de Barranquilla

Desde la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, confirmaron que avanzan los estudios y diseños de ordenamiento y encauzamiento del río, después de que se conocieran las alertas sobre el colapso parcial del tajamar occidental de Bocas de Ceniza, en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla.

Según la entidad, han venido registrado un deterioro progresivo de la estructura, además de las nuevas socavaciones.

Asimismo, indicaron que hay un avance del 90% en los estudios y diseños del tajamar occidental.

Por lo pronto, se esperan los resultados de las consultas a las entidades competentes para realizar la intervención a la estructura.

Mientras tanto, se mantienen los monitoreos en el sector para evitar afectaciones a la navegabilidad.

