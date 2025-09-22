Recompensa de $40 millones por responsables de la muerte de menor de 11 años en Atlántico. Foto: CTI/ Getty Images.

Las autoridades confirmaron la recompensa de 40 millones de pesos colombianos por información que permita la captura de los responsables del crimen de Ariana Sofía Losada Ruiz, una menor de 11 años que perdió la vida después de ser alcanzada por una bala perdida, en medio de un ataque sicarial en el municipio de Baranoa, Atlántico.

A través de una carta, la administración local indicó que, tras un consejo extraordinario de seguridad, también se decidió el aumento del pie de fuerza en el territorio, así como de los operativos de control y los patrullajes del Ejército en la jurisdicción.

Adicionalmente, el Departamento de Policía del Atlántico dispuso de un equipo de 15 uniformados para el esclarecimiento del caso.

Según confirmaron, el grupo especializado también comenzará a integrar mesas de trabajo para priorizar a los actores criminales de la zona y desarticularlos.

Por otro lado, con el fin de blindar el ingreso y la salida a todos los municipios de la zona centro del departamento, se anunció que se instalarán controles en las entradas y en las salidas de Baranoa, con el concurso de los municipios circunvecinos.

Las exequias de la menor tuvieron lugar este fin de semana, después de una velatón en la que participaron familiares y ciudadanos que rechazaron el hecho violento.

