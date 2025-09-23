“Es una realidad compleja”: alarmas por habitantes de calle en la ciudad de Medellín

La situación por los habitantes de calle en Medellín sigue siendo motivo de preocupación para los ciudadanos y en diferentes sectores de la ciudad. Jesús Antonio Sánchez fue el abogado encargado de demandar, a través de una acción popular, a diferentes entidades incluyendo la alcaldía, luego de que en el 2018 desmantelaran un expendio de alucinógenos ubicados en la Avenida de Greiff, conocida en ese entonces como “El Bronx” de Medellín y, en consecuencia, los habitantes de calle se han asentado a otros sectores.

“El 10 de mayo de 2022 el tribunal administrativo de Antioquia falló a favor y ordenó a las accionadas una cantidad de órdenes para que la situación retornara a su estado anterior” dijo Antonio en W Radio agregando que el fallo fue impugnado para que finalmente, en agosto de 2023, el Concejo de Estado les diera nuevamente la razón.

Pese a lo anterior, el denunciante asegura que al día de hoy no han recibido comunicación para hacer parte de algún comité de verificación que les permita constatar la ejecución de las órdenes contenidas en la sentencia.

Ante esto, Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, reconoció que la situación con los habitantes de calle tiene un alto nivel de complejidad. En 2024 el tribunal inició un incidente de desacato contra la alcaldía por incumplimiento de las órdenes del fallo, pero hace unos meses, el Concejo de estado revocó dicha decisión.

“Se confirmó que la alcaldía y las entidades sí vienen cumpliendo con lo ordenado en la sentencia, haciendo los planes de intervención”, manifestó el secretario, que además resaltó que esta problemática tiene que ir más allá de una de orden judicial.

Explicó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara al afirmar que no se puede trasladar de manera forzosa a un habitante de calle: “que él acepte ir a la oferta social institucional, tiene que dejar claro que es voluntad suya”.

Como cierre, aclaró que este año la alcaldía ha realizado más de 38 intervenciones integrales; más de 3000 personas han sido registradas, más de 2000 gramos de drogas han sido incautados, al igual que armas blancas y cambuches desmontados.