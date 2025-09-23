Senador liberal Alejandro Chacón denunció amenazas de muerte

El senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, denunció que en la noche de este domingo 21 de septiembre, exactamente a las 7:06 p.m., recibió amenazas de muerte a través del servicio de mensaje de WhatsApp. Según dijo, se le advirtió que deje de hacer denuncias, o podrían atentar contra su vida.

El mensaje completo que le habría llegado a su teléfono celular es el siguiente: “Le aconsejo que las denuncias se las deje a los abogados (…) a menos de que quiera morirse”.

Y también se leería: “Usted cree imbécil que se va a meter con nosotros y va a salir campante. Le matamos hasta el perro que tiene en su casa cabrón antes que se meta con alguno de nosotros”, dice el texto que llegó desde un número desconocido.

Según el equipo del senador Chacón, la situación fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional y desde el Ministerio del Interior se estaría evaluando su esquema de seguridad. Ahora, este martes haría la denuncia formal ante las autoridades.

Al parecer, las amenazas se relacionarían con las denuncias que ha hecho el senador en debates de control político sobre la situación de orden público en el país.

