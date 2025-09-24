Gobernador de Cundinamarca rechazó señalamientos a campesinos por deslizamientos en vía al Llano

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, rechazó los señalamientos de la concesión Coviandina a los campesinos de la zona como culpables de los deslizamientos que hoy tienen cerrada la vía al Llano.

Según el gobernador, la concesión considera que “las 12 viviendas rurales dispersas, ubicadas en el área de influencia de la remoción en masa en la vereda Caraza, serían las culpables de lo ocurrido en la vía al Llano”.

Allí no viven más de 40 campesinos, dedicados al cultivo de aromáticas y hortalizas, muchos de ellos adultos mayores o personas con discapacidad”, dijo Rey, calificando esta afirmación como “ridículo”.

En ese sentido, el mandatario departamental cuestionó el actuar de las autoridades de la concesión que no tomaron medidas para evitar la emergencia.

“¿La causa no serán más bien los miles de metros cúbicos de agua que filtran constantemente la ladera, provenientes de las cunetas de la vía en el km 16 —parte superior de la montaña— y que descienden hasta el km 18+600, donde se produjo el deslizamiento?”, aseveró.

Esto, agregó Rey, lo sabe la misma concesión, pues la anterior “construyó canales para conducir esas aguas que bajaban con fuerza desde el kilómetro 16, además de pozos de abatimiento, para captar la que se filtraba en el subsuelo y así reducir la saturación de la montaña”. Si no fueran conscientes de la afectación causada por el agua que descarga la propia vía, agregó, “nunca habrían ejecutado estas obras”.

Finalmente, Rey le insistió al Gobierno que priorice la recuperación de este tramo vial.

“Por ahora, lo que esperamos es que el Gobierno Nacional, con la visita de la ministra de Transporte al territorio y la convocatoria del PMU nacional para evaluar fuentes de financiación, asuma la responsabilidad de impulsar una solución definitiva a este grave problema de movilidad”, pidió.

