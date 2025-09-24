Israel ha matado al menos a 31 palestinos desde la madrugada del 24 de septiembre en Gaza

El Ejército israelí ha matado al menos a 31 palestinos en nuevos bombardeos lanzados contra la Franja de Gaza, la mayoría de ellos concentrados contra la ciudad de Gaza, desde la madrugada de este miércoles, confirmaron a EFE fuentes médicas del enclave.

Del total de fallecidos, solo 22, entre ellos cinco niños y varias mujeres, murieron después de que cazas israelíes lanzaran tres misiles contra tiendas en las que se refugiaban gazatíes cerca del mercado de Firas en la Ciudad Vieja de la capital gazatí.

Los equipos de emergencia informaron de que aún hay cuerpos atrapados bajo los escombros.

En el barrio de Sabra, al sur de Gaza, Israel bombardeó la casa del doctor Fawzi Al Hams y, según fuentes locales, en el momento del ataque se encontraban en su interior su esposa, hijos y otros familiares. Hasta el momento, se han reportado al menos cinco personas muertas tras este ataque.

Otras dos mujeres murieron en otro ataque israelí contra el apartamento de la familia Al Maghrabi en la calle Al Sahaba de la capital gazatí.

En el centro de la Franja, Israel bombardeó una casa perteneciente a la familia Khattab en el campo de Nuseirat matando a cuatro gazatíes, según recoge la agencia de noticias palestina, Wafa.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto casi 65.400 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.

Escuche W Radio en vivo aquí: