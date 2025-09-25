La ‘Mamá de las Recetas’, de un vídeo casero a millones de seguidores

Janneth Colmenares, se convirtió en un curioso fenomeno en las redes, con ayuda de su autenticidad, su amor por la cocina tradicional y la unión que tuvo con su familia, en Mujeres W, Janneth habló acerca de su trayectoria desde hace un tiempo hasta el día de hoy.

Según Janneth, todo comenzó de una manera inesperada, fue una ocasión en la que uno de sus hijos la grabó preparando arepas de choclo sin que ella se enterase. El vídeo si hizo viral y fue la primera piedra de lo que es un canal seguido por millones dónde Janneth deja que su público disfrute las recetas que tiene, los consejos que da y las anécdotas de su vida. “Al principio me daba nervios, no entendía nada de tecnología, pero poco a poco le cogí cariño”, recordó la mujer, quién jamás pensó en que sería creadora de contenido.

Incluso con la cocina, su carisma y cercanía hicieron que conectara con varios tipos de público, ya sean los jóvenes universitarios que quieren aprender a preparar postres o madres jóvenes que quieren rescatar recetas de sus padres y/o abuelos. Según Janneth, la clave es explicar de manera sencilla y transmitir el amor por los ingredientes que sean frescos y el valor de la mesa dónde se está con la familia.

Con todo esto, también hay que mencionar la resiliencia que ha llegado a tener, cuando tenía 40 años le diagnosticaron un tumor cerebral que puso en riesgo en su vida, pero logró recuperarse mediante una cirugía de alto riesgo, siendo esa una experiencia que la inspira a seguir adelante, así como a quienes más empatizan con ella.

