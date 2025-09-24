Hernán Puentes, el retratista colombiano que convirtió la luz en su sello personal

Nacido en Neiva y con una carrera en diseño gráfico, Hernán Puentes descubrió que la fotografía era su verdadera vocación. A día de hoy, con más de 15 años de experiencia, se convirtió en un fotógrafo con una influencia altísima en el país. En Mujeres W, el diseñador contó acerca de su recorrido y su trabajo en general

Puentes inició en Bogotá, ciudad dónde una profesora despertó en él aquella pasión por la fotografía. En sus primeros años tuvo pasos por varias editoriales dónde hizo retratos de bebés, mascotas y figuras públicas.

Un día, terminó fotografiando a Carolina Cruz. Esa oportunidad marcó el inicio de una carrera en el rubro dónde muchas celebridades y modelos muy reconocidos pasaron por su set y su lente.

Lo que lo diferencia a él es la forma en la que usa la luz para resaltar la “esencia” de cada persona. El fotógrafo aseguró que cada cara tiene un esquema distinto y que se centra en lograr una conexión real, dónde pueda reflejar la seguridad y las inseguridades de aquellos a los que fotografía. “Yo siempre digo que arranco el alma con mis fotos”, confesó.

Incluso con la técnica, Puentes consideró que su trabajo está enlazado al amor propio y al empoderamiento. Según él, una cámara puede intimidar, pero también mostrar lo mejor sí mismo, y esa parte fue la que lo llevó a que le buscaran artistas, actores y modelos que confían en el y la mirada con la que toma cada fotografía.

A pesar de la fama que tiene hoy a nivel nacional, no olvida sus raíces en Neiva ni todos los momentos de su vida que fueron difíciles, su madre le enseñó a ser resiliente y tener fe, y en sus hijos vio una motivación para los momentos complicados, “Mis hijos fueron mi salvavidas en los momentos más difíciles”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

