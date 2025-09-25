El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Su estado de salud estaba comprometido”: Doctor sobre caso de intoxicación masiva en Barranquilla

Este miércoles, 24 de septiembre, la Policía de Barranquilla anunció la muerte de 9 personas que habrían ingerido licor adulterado.

De acuerdo con las autoridades, el primero en morir fue la misma persona que fabricó el licor.

Es por esto por lo que el doctor Agustín Guerrero pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y entregó más detalles de caso.

¿Qué pasó cuando ellos llegan al centro médico?

El doctor aseguró que los individuos llegaron al centro médico con su estado de salud muy comprometido. “No obstante, no había información al respecto, a medida que se presentaron los siguientes casos, sospechamos que estábamos ante una intoxicación masiva”.

¿Por qué fue tan grave?

Por otra parte, el doctor Guerrero explico el actuar de este tipo de licores adulterados, “este tipo de alcohol usan las mismas encimas para metabolizar que uno legítimo; sin embargo, el adulterado atraviesa todas las barreras del cuerpo y llega al sistema nervioso central”.

Cuando el sistema nervioso central se ve comprometido, lo primero que se afecta son las retinas y el nervio óptico. Luego compromete el hígado, los riñones y así a los demás órganos.

Finalmente, aseguró que los síntomas se pueden presentar de manera inmediata, pero, normalmente aparece 6 u 8 horas, aunque si se mezcla con licor legítimo se puede llegar a demorar incluso hasta 24 horas.

“Estas demoras en el tratamiento afectan de manera grave al organismo”, dijo.

Escuche la entrevista completa:

