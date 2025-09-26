¿Qué hacer si una aerolínea pierde su equipaje? Le contamos

Viajar en avión es una actividad muy frecuente, y con tantos vuelos al día en cada aerolínea, no es extraño que ocurran incidentes como la pérdida de su equipaje. Si le llega a ocurrir, siga estos pasos:”

Reportar al aeropuerto

Lo primero que los expertos en elmundillo es mantener la calma e ir de inmediato al mostrador de la aerolínea en el mismo aeropuerto. Allí se debe llegnar el documento que registra la pérdida de equipaje y que será una constancia para reclamos que vengan después, este documento tiene el nombre de “Parte de Irregularidad de Equipaje” y es muy importante también conservar una copia por si llega a ser necesario.

Después, es fundamental guardar el talón de equipaje entregado cuando hizo el Check-In, dado que con ete código le es más fácil a la aerolínea rastrear la maleta dentro de su sistema. Según la normativa de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, las compañías aéreas tienen la obligación de buscar y entregar el equipaje en la ubicación que el pasajero indique sin hacerle ningún cobro adicional.

Tiempos de entrega

Sobre cuanto se tardaría en volver a recibir su equipaje, la norma internacional tiene establecido un tiempo máximo de 21 días para localizar y devolver sus maletas y demás. Si este tiempo pasa, la maleta se considera pérdida oficialmente, y en esos casos el pasajero tiene derecho a recibir una indemnización qué, según la Convención de Montreal, el límite de por perder un equipaje en un vuelo internacional es de aproximadamete 1,700 dólares.

Mientras el equipaje es devuelto, hay varias aeríneas que le entregan a los pasajeros kits con los elementos básicos o que pueden reembolsarle al cliente los gastos de estos mismos elementos. Para acceder a estos reembolsos también es importante guardar los recibos de las facturas de las compras realizadas.

Según reportes de SITA, en 2024 hubo casi 34 millones de maletas y piezas de equipaje que no tuvieron el mejor manejo y terminaron retrasadas, perdidas o dañadas, siendo una cifra de 6,3 maletas por cada 1000 pasajeros.

Le puede interesar: Copa Airlines amplía sus destinos en América y el Caribe: estos son los beneficios para colombianos

Según un estudio de MyBaggage en 2024, American Airlines es la aerolínea que cuenta con más quejas, causando incovenientes con 8,71 maletas manejadas mal de cada 1,000 manipuladas, y un estudio de la Superintendencia de Transporte de Colombia reportó que las aerolíneas Wingo, Avianca y Fast Colombia (Antes llamada Viva Air) tienen tasas de quejas más altas que el promedio con base en los pasajeros que cada una transporta cada año.

Escuche W Radio en vivo aquí: