Copa Airlines amplía sus destinos en América y el Caribe: estos son los beneficios para colombianos

Copa Airlines se ha convertido en una de las mejores alternativas que tienen los colombianos para viajar a destinos en el exterior. Con una operación robusta en 10 ciudades del país, esta aerolínea les permite a las personas viajar a esos lugares soñados en Norte, Centro, Suramérica y el Caribe.

Paola Castaño, gerente regional de ventas para los países Andinos de Copa Airlines, conversó con W Radio a propósito de los imperdibles beneficios, las nuevas rutas y los destinos más llamativos que le ofrece la aerolínea a todos los colombianos.

“Colombia es relevante para la operación de Copa Airlines, donde tenemos cerca de 200 frecuencias semanales a Panamá y hoy está en el top de países de nuestra red, después de Estados Unidos y Brasil”, afirmó Castaño.

Copa Airlines se caracteriza por ser una aerolínea de servicio completo, por lo que cuenta con beneficios que la destacan de otras, lo que hace que el viaje y la experiencia del pasajero sea confortable.

¿Qué es Panamá Stopover?

Panamá es el centro de conexiones de Copa Airlines a través del Hub de las Américas®. Al tener una ubicación central y estratégica, la aerolínea desarrolló el programa Panamá Stopover, el cual permite sin costo adicional en la tarifa aérea que los pasajeros en tránsito por Panamá disfruten de dos destinos por el precio de uno.

“En todas nuestras tarifas y destinos, los pasajeros tienen la posibilidad de hacer ‘Stopover’. Esta parada puede incluirse a la ida o al regreso y quedarse de siete días. Es algo que solo Copa Airlines puede ofrecer”, señaló Castaño.

¿Cuáles son los beneficios de viajar con Copa Airlines?

Servicio a bordo, en el que el refrigerio (snack y bebida) siempre está incluido, sin importar la tarifa ni la ruta que haya escogido el pasajero.

Asimismo, el equipaje de mano (carry on) siempre está incluido en cualquier ruta o tarifa elegida.

Si el pasajero quiere tener una experiencia superior, podrá encontrar Clase Ejecutiva en todos los vuelos y en algunas rutas Clase Ejecutiva Dreams, con asientos reclinables tipo cama para tener viajes de ensueño.

ConnectMiles, es el programa de lealtad donde podrá acumular millas cada vez que viaja sin importar la tarifa y redimirlas para sus futuros viajes en Copa Airlines o en cualquier programa de las 24 aerolíneas adicionales que hacen parte de la red global Star Alliance, la cual llega a más de 1.300 destinos en 193 países.

Antes de abordar a su destino, el pasajero puede tener acceso a los Copa Club, salas VIP disponibles en cinco aeropuertos de la región en los que disfruta de un ambiente exclusivo y una atmósfera de descanso y privacidad.

¿Cuáles son los destinos más apetecidos por los colombianos?

La gerente regional de ventas de Copa Airlines destacó que la aerolínea tiene más de 80 destinos en su red. Desde Colombia, los destinos más llamativos son los que tiene República Dominicana, entre los que destacan Punta Cana. También resaltó que los viajeros están explorando otros destinos más exóticos, haciendo crecer mercados como Aruba y Jamaica.

Además, señaló la influencia de Copa Airlines en Estados Unidos, ya que tiene 17 destinos, lo que la convierte en la aerolínea latinoamericana que más puntos ofrece en el país norteamericano. “La costa oeste es muy apetecida por los colombianos, porque tenemos la facilidad de llegar desde Panamá a ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco y San Diego, destinos atractivos para el viajero internacional”, agregó.

Próximas rutas de Copa Airlines

Para cerrar el 2025, la aerolínea sumará tres nuevas rutas a su red de destinos. A partir de septiembre iniciará operaciones hacia Tucumán y reanudará sus vuelos a Salta, ampliando su presencia en el noroeste de Argentina; y desde el 4 de diciembre, comenzará a volar hacia San José de Los Cabos en México, con tres vuelos semanales a cada uno de estos destinos.

Para inicios del 2025, se iniciarán operaciones hacia Salvador de Bahía en Brasil, con cuatro vuelos semanales; y a Puerto Plata y Santiago de los Caballeros en República Dominicana, con tres vuelos semanales a cada una.